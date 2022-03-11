Французский сервис для поездок BlaBlaCar приостанавливает развитие своего бизнеса в России.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что компания адаптировала свою платформу для водителей-волонтеров и беженцев.

"BlaBlaCar прекращает развитие своего бизнеса в России из-за войны и санкций ЕС. Компания больше не будет инвестировать в Россию и развивать ее рынок. Российский сервис BlaBlaCar был неприбыльным.

Чтобы защитить более 100 российских сотрудников, BlaBlaCar оставит платформу в текущем виде, но изолирует свою российскую деятельность от остальной компании", - говорится в сообщении.

В то же время, для 85 сотрудников из Украины BlaBlaCar предлагает финансовую, материально-техническую и психологическую поддержку, а также помогает им переехать в более безопасные места.

Также компания адаптировала свою карпулинговую платформу для водителей-волонтеров и беженцев. В Украине, Польше, Румынии и Венгрии водители теперь могут предлагать бесплатные поездки на BlaBlaCar и брать столько пассажиров, сколько смогут.

Пользователи BlaBlaCar уже помогли 80 000 украинцам добраться до более безопасного места", - пишет Forbes.

В Западной Европе автобусы BlaBlaCar, соединяющие самые большие города в 9 странах, бесплатны для украинских беженцев.