Mars уходит из России. Из магазинов исчезнут батончики Snickers, Milky Way, Twix и M&M’s

Американская продовольственная компания Mars прекращает инвестиции в Россию из-за ее агрессии против Украины. Об этом говорится в заявлении гендиректора Mars Гранта Рида.

"С начала вторжения мы прекратили любую активность в социальных сетях в России и Беларуси, а также решили приостановить всю рекламу. Кроме того, мы приостановили новые инвестиции в России", - говорится в заявлении Гранта Рида.

Он добавил, что в дополнение к пожертвованиям продуктов питания компания делает пожертвования в размере $2 млн для разрешения гуманитарного кризиса.

Основными торговыми марками компании Mars являются батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix и M&M's, питание для животных Pedigree, соус Uncle Ben's.