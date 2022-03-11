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Mars уходит из России. Из магазинов исчезнут батончики Snickers, Milky Way, Twix и M&M’s
16:19 10.03.2022 |
Американская продовольственная компания Mars прекращает инвестиции в Россию из-за ее агрессии против Украины. Об этом говорится в заявлении гендиректора Mars Гранта Рида.
"С начала вторжения мы прекратили любую активность в социальных сетях в России и Беларуси, а также решили приостановить всю рекламу. Кроме того, мы приостановили новые инвестиции в России", - говорится в заявлении Гранта Рида.
Он добавил, что в дополнение к пожертвованиям продуктов питания компания делает пожертвования в размере $2 млн для разрешения гуманитарного кризиса.
Основными торговыми марками компании Mars являются батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix и M&M's, питание для животных Pedigree, соус Uncle Ben's.
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