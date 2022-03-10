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Без «Игры престолов» и «Матрицы»: телегигант WarnerMedia останавливает работу в РФ
11:51 10.03.2022 |
Телевизионная компания WarnerMedia, в которую входят Warner Bros и HBO, останавливает трансляцию в РФ и приостанавливает новые релизы.
Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам руководителем компании Джейсоном Киларом.
"После российского вторжения в Украину WarnerMedia приостанавливает весь новый бизнес в России. Это включает в себя прекращение трансляции наших каналов, прекращение лицензирования всего нового контента российскими организациями и приостановление запланированных выпусков кинотеатров и игр", - пишет Килар.
Компания внимательно следит за этой ситуацией и принимает будущие бизнес-решения с учетом контекста. "Наши мысли в этот момент с народом Украины", - пишет глава компании.
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