Финансовые новости
- |
- 10.03.22
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Sony прекратила продажи PlayStation и закрыла PlayStation Store в России
11:37 10.03.2022 |
Sony одной из последних крупных техкомпаний прекратила продажи своих игровых консолей PlayStation и ПО в России.
Об этом сообщает CNBC.
Хотя Sony и пошла на такой шаг после двух недель войны, решение компании значимо для индустрии видеоигр. Специалисты говорят, что компания имеет наибольшее присутствие в России среди всех производителей консолей, а потому - наибольшую финансовую зависимость сказал Льюис Уорд, руководитель отдела игр исследовательской фирмы IDC.
Помимо приостановки продаж, компания остановила релиз новой игры Gran Turismo 7. PlayStation Store также больше не будет доступен в России. "Sony Interactive Entertainment присоединяется к мировому сообществу, призывая к миру в Украине", - сообщили в компании.
Также компания жертвует 2 миллиона долларов в пользу управления ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для помощи Украине.
На прошлой неделе CD Projekt, разработчик игры Cyberpunk 2077 и Electronic Arts также заявили, что заблокируют все продажи игр и контента в России и Беларуси.
Напоминаем:
Многие разработчики видео- и киберспортивных игр наложили санкции на РФ - разработчики массово останавливают продажи в РФ или блокируют пользователей из России.
Техногигант Microsoft останавливает все новые продажи в России из-за вторжения страны в Украину.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие
|МВФ утвердил $1,4 млрд срочной финпомощи Украине, будет работать над новой программой вместо stand by – Фонд
|Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $13,6 млрд
|Война ведет к глобальному дефициту пшеницы и резкому росту цен на хлеб
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Британский регулятор приостановил листинг акций Evraz на бирже Лондона
|Британия ввела санкции против семи российских олигархов. Среди них – Абрамович и Дерипаска
|США перебросили два комплекса Patriot из Германии в Польшу
|Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
|Без «Игры престолов» и «Матрицы»: телегигант WarnerMedia останавливает работу в РФ
|Sony прекратила продажи PlayStation и закрыла PlayStation Store в России
Это интересно
|Red Hat прекращает продажи и обслуживание в России и Беларуси
|IBM объявила о приостановке работы в России
|Spotify и Netflix ограничат работу своих сервисов в России
|TikTok ограничил работу в России
|Apple остановил работу рекламы в App Store для РФ
|LG Electronics прекращает выпуск солнечных панелей
|Кража зарядных кабелей для электромобилей стала новым кошмаром для владельцев таких машин в Великобритании