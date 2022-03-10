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YouTube отключил все функции монетизации на территории России
11:21 10.03.2022 |
Сервис YouTube закрыл доступ ко всем функциям, связанным с монетизацией, для пользователей из России, о чём было объявлено в новостной рассылке создателям контента.
"Недавно мы полностью приостановили рекламу Google и YouTube B России. Теперь мы распространяем эти меры на все функции, связанные с монетизацией, в том числе подписки YouTube Premium и Music Premium, Спонсорство, Суперчат, Суперстикеры, Мерч для всех зрителей в России. Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей находящихся вне России. По мере развития ситуации мы будем делиться с вами новостями, когда это необходимо."
Команда YouTube
Ранее компания Google приостановила показ рекламы на территории России во всех своих сервисах, включая YouTube.
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