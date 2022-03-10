Google приостановил покупку приложений в Google Play для пользователей из РФ

Пользователи из России в ближайшие дни потеряют возможность покупать приложения и игры, а также оплачивать подписки и совершать покупки внутри приложений через магазин Google Play.

Как указано в сообщении для разработчиков в Справочном центре Google, вводимые ограничения связаны с "нарушениями работы платежных систем".

Платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта прекращают обслуживание российских карт. Карты, выпущенные в РФ, будут действовать внутри страны, но станут неактивными за границей. И наоборот: выпущенные за рубежом карты не будут работать внутри страны.

В сообщении Google указано, что бесплатные приложения останутся доступными в Play Store. Кроме того, пользователи смогут получать доступ к оплаченным ранее приложениям и играм.

Также указано, что подписки будут действовать до конца текущего расчетного периода, но их нельзя будет продлить.

"Существующие подписки с льготными и бесплатными пробными периодами будут продолжать работать до тех пор, пока не будет предпринята попытка оплаты", - добавляют в Google.

В компании отметили, что ситуация быстро меняется, и порекомендовали разработчикам регулярно заходить в Справочный центр для получения наиболее актуальной информации.

Корпорация предлагает разработчикам несколько вариантов для того, чтобы у пользователей из РФ остался доступ к их приложениям.

"Во-первых, вы можете продлить льготный период для существующих подписчиков на доступ к контенту после окончания их расчетного периода на срок до 30 дней в Play Console. Во-вторых, вы можете отложить продление подписки пользователя на срок до одного года с помощью Google Play Developer API. Пользователь сохранит полный доступ к контенту, но в течение периода отсрочки с него не будет взиматься плата. Дата продления подписки будет изменена на новую дату", - сообщили в Google.

Также разработчики могут сделать свое приложение бесплатным или удалить платную подписку во время его использования.