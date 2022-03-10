Hugo Boss приостановил продажи в России

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG с 9 марта временно закрыл магазины в России, приостановил все розничные операции и онлайн-продажи, сообщила компания.

На РФ и Украину пришлось около 3% продаж за 2021 год.

Компания также сообщила, что предоставит финансовую и операционную поддержку сотрудникам и будет оставаться в тесном контакте со своими бизнес-партнерами.

На российском сайте компании указано, что "доставка заказов в Россию временно не осуществляется".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Хьюго Босс Рус" в 2020 году составила 4,4 млрд рублей, чистая прибыль - 120 млн рублей.