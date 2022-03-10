Toyota не уходит из России, но производство и поставку автомобилей приостановила

Автопроизводитель Toyota временно приостановила производство автомобилей в РФ и экспорт машин и комплектующих в страну из-за "проблем с поставками". При этом о выходе марки с российского рынка речь не идет.

Об этом говорится в заявлении российского офиса Toyota.

Как заявил представитель компании в РФ, Toyota приостановила производство RAV4 и Camry на заводе в Санкт-Петербурге еще 4 марта из-за проблем с экспортными каналами и задержками поставок комплектующих.

При этом закрывать завод компания не намерена.

Также приостановлен экспорт новых автомобилей Toyota и Lexus в страну "в связи с нарушением логистических цепочек", однако о выходе с рынка речь не идет.

В то же время, агентство Nikkei пишет, что Toyota эвакуирует 26 своих сотрудников из России, а также членов их семей.

Kyodo добавляет, что аналогичное решение приняли и другие японские компании, включая Mitsubishi, Nissan и Subaru.

Toyota также рассказала о поддержке гуманитарных программ по оказанию помощи Украине.

"Toyota начала оказывать гуманитарную помощь страдающим. Это включает прямую помощь украинским работникам Toyota и их семьям, украинским беженцам, а также корпоративные пожертвования на сумму примерно до 2,5 миллионов евро.

Toyota Motor Corporation (Япония) пожертвует 500 000 евро УВКБ ООН.

Сотрудников европейских организаций Toyota поощряют делать пожертвования через общеевропейскую кампанию по сбору средств Красному Кресту или УВКБ ООН", - заявили в компании.