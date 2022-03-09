Американская компания Amazon прекращает отправку товаров в Россию и закрывает российским пользователям доступ к своему стриминговому сервису Amazon Prime Video, сообщила пресс-служба компании.

"Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Беларуси и больше не будем принимать новых клиентов AWS из России и Беларуси и сторонних продавцов Amazon", - сообщает Amazon.

Amazon также приостановил доступ к Prime Video для клиентов из России, а также больше не будет принимать заказы на New World - единственную видеоигру, которую продавала напрямую в России.

Компания также напомнила, что, в отличие от некоторых других поставщиков технологий в США, у Amazon и AWS нет центров обработки данных, инфраструктуры или офисов в России, и они придерживаются давней политики - не вести дела с российским правительством.