Во Всемирном банке сказали, что Россия и Беларусь находятся на «территории дефолта»

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт заявила, что Россия и Беларусь близки к дефолту, учитывая масштабные санкции, введенные против их экономики Соединенными Штатами и их союзниками.

Об этом она заявила агентству reuters.

"И Россия, и Беларусь находятся на грани дефолта", - сказала Рейнхарт. "Они еще не оцениваются агентствами как таковые по умолчанию, но очень близки".

Около половины суверенных облигаций России в твердой валюте принадлежат иностранным инвесторам, и 16 марта Москва должна выплатить 107 миллионов долларов в виде купонных выплат по двум облигациям. Российские корпорации имеют непогашенные международные облигации на сумму чуть менее 100 миллиардов долларов.

По данным Банка международных расчетов, иностранные банки имеют вложения в Россию на сумму чуть более 121 миллиарда долларов, причем большая часть этой суммы приходится на европейских кредиторов.

"Я беспокоюсь о том, чего не вижу", - сказала Рейнхарт. "Финансовые учреждения хорошо капитализированы, но балансовые отчеты часто непрозрачны ... Существует проблема дефолтов российского частного сектора".