Nestle останавливает все инвестиции в России

Крупнейшая в мире группа по производству потребительских товаров Nestle приостанавливает все капиталовложения в России после ее вторжения в Украину, сообщила компания в среду, передает Reuters.

Решение швейцарской компании последовало за аналогичными действиями других крупных производителей продуктов питания, на которых потребители оказывают давление с целью выступить против военной агресии, пишет издание.

Nestle, которая ранее заявляла, что прекратила всю рекламу в России, сообщила агентству Reuters, что продолжит поставлять основные продукты питания в Россию, придерживаясь той же линии, что и другие крупные производители продуктов питания.

Крупнейшие в мире компании по производству потребительских товаров отстали от некоторых финансовых компаний, нефтегазовых компаний и розничных продавцов, которые полностью ушли из России. Они утверждают, что россияне полагаются на их продукцию в повседневной жизни.