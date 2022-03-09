ESET прекращает продажи новых лицензий решений в РФ и Беларуси, предоставляет EUR 500 тыс. поддержки Украине через НПО

Разработчик продуктов цифровой безопасности ESET объявил о приостановке продаж новых лицензий на свои продукты в Россию и Беларусь, но оставляет работать российское представительство и не прекращает обслуживание действующих пользователей.

"ESET прекращает продажу продуктов домашним пользователям, предприятиям и организациям в России и Беларуси. Продажа государственным организациям уже была запрещена с 2016 года, когда правительство России ввело новые налоговые правила и требования к сертификации, направленные на поддержку локальных вендоров", - сообщила компания на сайте.

В то же время представительство бренда в России, странах СНГ и Грузии продолжает работать в штатном режиме. Как отмечается, ограничения не повлияют на обслуживание действующих пользователей, а также на продажи в странах представительства за пределами России и Беларуси.

"Все лицензии, приобретенные ранее, а также доступные сейчас в продаже на территории РФ и РБ, функционируют в полном объеме, согласно высоким стандартам ESET. Действующие клиенты могут без ограничений продлить лицензии на антивирусные и другие продукты и пользоваться ими в будущем. Кроме того, доступна дозакупка: расширение количества узлов и переход на старшие решения кибербезопасности бренда. Техническая поддержка пользователей не прекращается, консультации специалистов осуществляются 24/7", - говорится в сообщении на российском сайте бренда.

В то же время ESET подчеркивает, что предоставляет гражданам Украины помощь в размере EUR500 тыс. в форме прямой грантовой поддержки и пожертвований через неправительственные организации (а именно фонд INTEGRA и ЮНИСЕФ).

Кроме того, ESET собирает средства среди работников и поощряет персонал к активной волонтерской деятельности, поддерживает сотрудников и семьи эксклюзивного дистрибьютора ESET в Украине, включая помощь с жильем, средствами и необходимыми вещами.

"В связи с критической важностью киберзащиты в условиях войны лицензии ESET, недавно прошедшие сроки, была восстановлена автоматически и предоставлена возможность осуществить переход на решения с более высоким уровнем защиты", - отмечают в компании.

Помимо этого, ESET усилила уровень защиты организаций в зоне войны в Украине и стран, участвующих в международном реагировании, поскольку они могут стать целью атак. Компания предлагает новым и существующим пользователям во всем мире возможность бесплатно добавить облачную песочницу для мощной защиты от "0-дневных" атак.