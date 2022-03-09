Финансовые новости
- |
- 09.03.22
- |
- 23:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Крупнейший в мире производитель ветровых турбин приостановил проекты в РФ
21:21 09.03.2022 |
Датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas заявил об приостановке 4 проектов в РФ.
Об этом пишет газета Ekstra Bladet.
Компания подтвердила, что проекты приостановлены.
Газета напоминает, что с сентября 2021 года компания строит четыре ВЭС "Новоалексеевская", "Гражданская", "Ивановская" и "Покровская", и на них строительство временно прекращается.
"По договоренности с нашим финским заказчиком проекты будут приостановлены", - заявили в пресс-службе Vestas.
"Мы сейчас очень беспокоимся о наших сотрудниках, и это сейчас наш первый приоритет.
Очевидно, что наша деятельность в России пострадала, и мы решили пока прекратить любую новую коммерческую деятельность и монтажные работы на ветровых электростанциях в России. Ситуация быстро развивается, и мы постоянно оцениваем влияние войны и санкций на Vestas", - добавили в компании.
Vestas Wind Systems - датская компания, производящая, продающая, устанавливающая и обслуживающая ветровые турбины. Компания является крупнейшим в мире производителем ветровых турбин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конгресс США увеличил до $13,6 млрд помощь Украине. Часть пойдет на сделку по самолетам
|Россия против мира: когда ждать решения Суда ООН в Гааге и каковы шансы на победу
|Зеленский: я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции
|Украинцы уже могут получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки: как это сделать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Amazon прекращает отправку товаров в Россию
|Во Всемирном банке сказали, что Россия и Беларусь находятся на «территории дефолта»
|Давосский форум прекратил контакты с организациями из России
|Nestle останавливает все инвестиции в России
|ESET прекращает продажи новых лицензий решений в РФ и Беларуси, предоставляет EUR 500 тыс. поддержки Украине через НПО
|Discovery, NHK и TV5Monde приостановили свою деятельность в России
Это интересно
|LG Electronics прекращает выпуск солнечных панелей
|Кража зарядных кабелей для электромобилей стала новым кошмаром для владельцев таких машин в Великобритании
|В США алгоритму отказали в авторских правах на картину
|Пожар на полмиллиарда долларов. В Атлантике сгорело тысячи Bentley и Lamborghini
|По оценке Juniper Research, в этом году из-за мошенничества с цифровой рекламой будет потеряно 68 млрд долларов
|Virgin Hyperloop решила переориентироваться с пассажирских перевозок на скоростную доставку грузов
|Приложение социальной сети Truth Social Дональда Трампа оказалось непросто установить из-за очень высокого спроса