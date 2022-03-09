Крупнейший в мире производитель ветровых турбин приостановил проекты в РФ

Датский производитель оборудования для возобновляемой энергетики Vestas заявил об приостановке 4 проектов в РФ.

Об этом пишет газета Ekstra Bladet.

Компания подтвердила, что проекты приостановлены.

Газета напоминает, что с сентября 2021 года компания строит четыре ВЭС "Новоалексеевская", "Гражданская", "Ивановская" и "Покровская", и на них строительство временно прекращается.

"По договоренности с нашим финским заказчиком проекты будут приостановлены", - заявили в пресс-службе Vestas.

"Мы сейчас очень беспокоимся о наших сотрудниках, и это сейчас наш первый приоритет.

Очевидно, что наша деятельность в России пострадала, и мы решили пока прекратить любую новую коммерческую деятельность и монтажные работы на ветровых электростанциях в России. Ситуация быстро развивается, и мы постоянно оцениваем влияние войны и санкций на Vestas", - добавили в компании.

Vestas Wind Systems - датская компания, производящая, продающая, устанавливающая и обслуживающая ветровые турбины. Компания является крупнейшим в мире производителем ветровых турбин.