Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит предоставлять клиентам информацию о российских рынках, говорится в релизе агентства.

"В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной S&P Global приняло решение приостановить коммерческую деятельность в России", - пишет агентство, уточняя, что продолжит поддерживать своих сотрудников в России.

S&P Global добавляет, что продолжит играть значимую роль на мировых рынках, предоставляя клиентам важную для принятия решений информацию о российских рынках.

Филиал S&P в Москве анализировал развитие ситуации в регионе, участвовал в конференциях, проводил работу с эмитентами и инвесторами. Штат составлял более 40 человек, из которых более 20 - аналитики различного профиля.

Ранее в марте решение о приостановке коммерческой деятельности в России приняли агентства Fitch и Moody's.