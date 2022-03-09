Alstom прекращает поставки и инвестиции в Россию. Поставка локомотивов в Украину на паузе

Французский производитель локомотивов и ж/д техники Alstom прекращает все поставки в Россию. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Alstom также подтверждает приостановку всех будущих бизнес-инвестиций в России.

Alstom владеет в качестве капиталовложения 20% акций Трансмашхолдинга (ТМХ), российского поставщика локомотивов и ж/д оборудования, обслуживающего в основном местный рынок. Между Alstom и ТМХ не было ни материально-деловой, ни оперативной связи, говорится в заявлении.

В финансовом отчете Alstom за первое полугодие 2021/22 годов балансовая стоимость доли Alstom в ТМХ составила 482 млн евро (с поправкой на пересчет валюты - уже 169 млн евро), а вклад ТМХ в чистую прибыль Alstom был отрицательным - 2 млн евро.

Alstom разрабатывала партнерский проект с Укрзализныцей, включая поставку 130 локомотивов и сопутствующие услуги. Текущая реализация этого проекта приостановлена из-за военных действий.

Alstom - один из мировых лидеров наряду с Siemens и Bombardier в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Работает более чем в 70 странах, численность персонала составляет около 70 000 сотрудников.