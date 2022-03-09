Victoriaʼs Secret закрывает магазины в России

Американская компания по продаже женского белья Victoria's Secret закрывает свои магазины в России. Об этом сообщается на ее российском сайте.

Магазины Victoria's Secret сегодня работают последний день, также будет закрыт интернет-магазин.

"Все заказы, оформленные до 9 марта 2022 года (включительно) на сайте Victoria's Secret, будут доставлены. Мы сообщим вам о возобновлении работы интернет-магазина и всех розничных магазинов", - говорится в заявлении.

Бренд Victoria's Secret появился в 1970-х годах. Его придумал американец Рой Реймонд, решивший шить женское белье, которое бы понравилось мужчинам. В 1980-х годах его бизнес купил предприниматель Лесли Векснер, превративший Victoria's Secret в лидера американского рынка нижнего белья.