Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает бизнес в России на фоне международных санкций, введенных в отношении страны за ее вторжение в Украину. "В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде, а также прекращение продаж и маркетинговой деятельности", - говорится в сообщении компании, опубликованном в среду, 9 марта.

Отмечается, что это решение принято "на фоне крайне сложной обстановки в России в результате международных санкций и последующих серьезных перебоев в работе". Компания пообещала поддерживать российских сотрудников, продолжая платить им зарплаты на время приостановки бизнеса. Ранее Imperial Brands приостановила деятельность в Украине, чтобы обеспечить "безопасность и благополучие" 600 своих сотрудников в этой стране.

Imperial Brands принадлежат такие марки сигарет, как Winston, Davidoff, West, Gauloises Blondes, сигары Montecristo и табак Golden Virginia и Drum. В 2021 финансовом году на долю России и Украины пришлось около 2 процентов чистой выручки группы и 0,5 процента скорректированной операционной прибыли.