KFC временно закрывает рестораны в РФ, Pizza Hut – на подходе

Компания Yum! Brands объявила о приостановке работы 70 ресторанов KFC в России. Также компания завершает соглашение по приостановке работы всех ресторанов Pizza Hut в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Yum! Brands приостанавливает деятельность ресторанов, принадлежащих компании KFC, в России и завершает заключение соглашения о приостановке работы всех ресторанов Pizza Hut в России.

Такая мера основывается на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и перенаправить всю прибыль от деятельности в России на гуманитарные усилия", - сказали в компании.