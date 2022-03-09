



Red Hat, один крупнейших в мире поставщиков корпоративного ПО, ныне принадлежащий IBM, вслед за материнской компанией объявил о прекращении работы в России и Беларуси: «С этого момента Red Hat прекращает продажи и обслуживание в России и Беларуси для организаций, расположенных или имеющих штаб-квартиры в России или Беларуси».

Прекращаются и партнёрские отношения с организациями, также базирующимися или имеющими штаб-квартиры в России или Беларуси. Компания пообещала предоставить необходимую поддержку и ресурсы, заявив, что «безопасность, защищённость и благополучие наших сотрудников остаются нашим главным приоритетом».

Red Hat пока не уточнила, что произойдёт с представительствами и офисами в указанных выше странах, а также не сообщила будут ли далее действовать уже купленные клиентами лицензии и подписки (без сопровождения и поддержки). Будучи американской компанией, Red Hat должна соблюдать правила экспортного контроля.