Heineken приостановит выпуск и продажу пива под брендом в России

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России, а также отказывается от получения прибыли от своего российского подразделения, сообщили в пресс-службе компании.

"Концерн Heineken отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Такое решение принято компанией в связи с развитием ситуации в Украине. Это означает, что компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения. Одновременно Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России", - говорится в сообщении.

При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории РФ продолжат работать в штатном режиме, подчеркнули в компании.

"Мы также предпринимаем шаги по дальнейшему повышению финансовой и операционной устойчивости бизнеса и поддержке наших сотрудников. Концерн следит за ситуацией и оценивает различные стратегические сценарии. Компания выражает надежду на то, что путь мирного урегулирования будет найден в ближайшее время", - добавили в пресс-службе Heineken.

Ранее голландский пивоваренный концерн Heineken заявил, что приостанавливает экспорт пива в Россию. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин". Число сотрудников компании превышает 82 тысячи человек.