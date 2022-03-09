Spotify и Netflix ограничат работу своих сервисов в России

Музыкальный сервис Spotify и стриминговая платформа Netflix объявили о введении ограничений на предоставление услуг на территории России. Если Spotify больше не принимает оплату Premium-подписки, то Netflix временно приостанавливает работу в России. Такое решение компаний связано с войной России против Украины.

«В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платёжными провайдерами, Premium-подписка больше недоступна для покупки в России. Если у вас есть активная подписка, это означает, что наша следующая попытка принять оплату может быть неудачной. Повторные попытки списать средства с вашей карты вероятней всего не будут успешными. Если мы не сможем списать средства за вашу подписку, вы перейдёте на бесплатный тарифный план», - говорится в сообщении Spotify.

Невозможность принимать оплату Premium-подписки обусловлена тем, что платёжные системы MasterCard и Visa ранее объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Что касается Spotify, то несколько дней назад компания сообщила о закрытии своего представительства в России, но отметила желание постараться сохранить работоспособность сервиса в стране.

Популярный стриминговый сервис Netflix также сообщил о приостановке работы на территории России. Ранее на этой неделе сервис объявил о приостановке развития всех российских проектов. Компания также отказалась транслировать на своей платформе российские ТВ-каналы, чего требует действующее законодательство. «Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы решили приостановить наше обслуживание в России», - прокомментировал данный вопрос представитель Netflix.