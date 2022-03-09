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Информация об агентстве
Дефолт неизбежен. Fitch Ratings снизил долгосрочный рейтинг дефолта России до уровня «С»
09:35 09.03.2022 |
Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта России в иностранной валюте с "В" до "C" за неделю после предыдущего снижения, идется в отчете агентства.
Рейтинг "C" свидетельствует о неизбежности суверенного дефолта страны.
В агентстве отмечают, что санкции и ответная политика правительства России за неделю еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг.
Одной из причин, в агентстве называют указ президента России Владимира Путина от 5 марта, который потенциально может привести к деноминации платежей по государственному долгу в иностранной валюте в местную валюту для кредиторов в западных странах.
Деноминация - это изменение стоимости финансовых инструментов. Чаще всего термин "деноминация" используется при обмене старых денежных знаков на новые с меньшим номиналом.
Кроме того, применение постановления Центробанка России с конца прошлой недели ограничило передачу купонов по долговым обязательствам (облигациями федерального займа) в национальной валюте нерезидентам.
Также в агентстве отметили, что ужесточение западных санкций и эмбарго США и Великобритании на импорт энергоносителей увеличивают вероятность выборочной невыплаты своих обязательств по суверенному долгу со стороны России.
В агентстве ожидают введения технических барьеров для обслуживания долга со стороны России, в том числе путем прямого блокирования перевода средств через клиринговые и расчетные системы. К тому же на ситуацию повлияет контроль за движением капитала.
Все эти факторы, вероятно, приведут к невыплате коммерческого долга в установленные льготные периоды, считают в агентстве.
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