Кабмин РФ разрешил не платить компенсации владельцам патентов из недружественных стран

Правительство Российской Федерации разрешило не выплачивать компенсации владельцам патентов из недружественных стран. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующее постановление, которое было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно имеющимся данным, глава кабинета министров внёс ряд изменений в методику определения компенсаций, выплачиваемых правообладателю при решении использовать изобретение без его согласия. Теперь в отношении владельцев патентов из недружественных стран размер выплаты составляет 0 % от фактической выручки от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, если для этого использованы соответствующие изобретения, полезная модель или промышленный образец.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что российское правительство прорабатывает разные меры поддержки отраслевых направлений в условиях жёсткой санкционной политики Запада. Сообщалось, что одной из таких мер может стать отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддерживающих санкции». Такие меры рассматривались в рамках реализации «Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».