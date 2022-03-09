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Кабмин РФ разрешил не платить компенсации владельцам патентов из недружественных стран
10:32 08.03.2022 |
Правительство Российской Федерации разрешило не выплачивать компенсации владельцам патентов из недружественных стран. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующее постановление, которое было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Согласно имеющимся данным, глава кабинета министров внёс ряд изменений в методику определения компенсаций, выплачиваемых правообладателю при решении использовать изобретение без его согласия. Теперь в отношении владельцев патентов из недружественных стран размер выплаты составляет 0 % от фактической выручки от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, если для этого использованы соответствующие изобретения, полезная модель или промышленный образец.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что российское правительство прорабатывает разные меры поддержки отраслевых направлений в условиях жёсткой санкционной политики Запада. Сообщалось, что одной из таких мер может стать отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддерживающих санкции». Такие меры рассматривались в рамках реализации «Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».
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