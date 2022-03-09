Россия обошла Иран и стала наиболее подсанкционным государством мира

Россия обошла Иран и Северную Корею и превратилась в наиболее подсанкционное государство в мире из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным Castellum.ai, глобальной базы данных для отслеживания санкций, начиная с 22 февраля в результате скоординированных действий США, ЕС и их союзников Россия стала объектом 2778 новых санкций. Общее число санкций возросло до более чем 5530.

Это превзошло Иран, против которого за десятилетие было введено 3616 санкций, преимущественно из-за ядерной программы и поддержки терроризма.

Давление на Россию усиливается почти с каждым днем. В течение выходных American Express Co. и Netflix Inc. присоединились к растущему списку компаний, выходящих из России или прекращающих свою деятельность. Некоторые делают это из-за обязательств по санкциям, но другие "вводят собственные санкции" - по сути, решая уйти, даже если они не обязаны это делать по закону.

"Это финансовая ядерная война и самое большое санкционное событие в истории", - сказал Питер Пятецкий, бывший чиновник министерства финансов в администрациях Обамы и Трампа, который был соучредителем Castellum.ai. "Россия менее чем через две недели превратилась из части мировой экономики в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгоя" - сказал он.

В выходные Путин заявил, что введение санкций "похоже на объявление войны".

В понедельник американские СМИ сообщили, что администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты без участия союзников в Европе.

Германия, самый крупный покупатель российской сырой нефти, отвергла планы запретить импорт энергоресурсов.