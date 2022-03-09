TikTok ограничил работу в России

Российские блогеры полностью прочувствуют на себе все прелести зарубежных санкций. После блокировки популярных соцсетей в РФ частично ограничили функции популярного у молодежи TikTok.

В TikTok заявили, что ограничения временные и касаются возможности вести стримы и загружать контент. Служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута.

"В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить возможность проводить стримы и загружать новый контент для нашего видеосервиса в России, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности", - говорится в официальном сообщении.

В компании отметили, что возобновят свои услуги, как только ситуация в Украине нормализуется.



