Конфликт вокруг Украины: Bloomberg сообщил о миллиардных потерях российских олигархов

По данным агентства Bloomberg, из-за эскалации конфликта между РФ и Украиной российские олигархи с начала 2022 года потеряли миллиарды долларов. Совокупное состояние 23 самых богатых россиян сократилось на 32 миллиарда долларов - с 375 миллиардов на конец 2021 года до 343 миллиардов на данный момент, сообщает Bloomberg в среду, 23 февраля.

Состояние Тимченко сократилось на треть

В частности, Геннадий Тимченко, возглавляющий список российских миллиардеров, потерял почти треть своего состояния. Капитал члена совета директоров "Сибура" и "Новатэка" и друга президента РФ Владимира Путина с начала года сократился до 16 миллиардов долларов, подсчитало агентство.

По данным Bloomberg, состояние еще одного акционера "Новатэка" Леонида Михельсона с начала года сократилось на 6,2 миллиарда долларов, а главы "Лукойла" Вагита Алекперова - на 3,5 миллиарда.

Санкции в отношении россиян из окружения Путина

Сокращение капитала российских олигархов может усилиться в связи с введением против них западных санкций, отмечает далее агентство. Накануне Великобритания объявила о введении штрафных мер в отношении российских олигархов и пяти российских банков. В черном списке в связи с признанием Россией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" оказались Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги. Указанные российские физические и юридические лица "имеют стратегическое значение для Кремля", заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Президент США Джо Байден также ввел персональные санкции против российских граждан из окружения Путина, а также штрафные меры в отношении государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (ранее - "Внешэкономбанк"), и "Промсвязьбанка" (ПСБ). В санкционном списке оказались Денис Бортников, заместитель президента банка ВТБ и сын главы ФСБ Александра Борникова, Петр Фрадков, председатель ПСБ и сын бывшего премьер-министра РФ, экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, и Владимир Кириенко, гендиректор техкорпорации VK, владеющей соцсетью "В контакте", сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Санкции против России за признание "ДНР" и "ЛНР" также вводит Европейский Союз.