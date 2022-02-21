Российские активы и рубль обвалились на фоне ситуации на Донбассе

Российский фондовый рынок упал более чем на 8% в начале торговой недели на фоне обострения ситуации в Донбассе, следует из информации на сайте Московской биржи. Доллар поднялся выше 78 рублей, евро приблизился к 89 рублям, сообщает Forbes.

Согласно данным фондовых бирж, индекс Мосбиржи обрушился на 8,5% и составлял 3103,34 пункта в понедельник, 21 февраля. Индекс Мосбиржи опустился до минимума с конца 2020 года, падение "происходит широким фронтом, большие потери несут представители почти всех секторов", сообщают аналитики "БКС Мир инвестиций".

Индекс РТС ("Российская Торговая Система") упал до 1 245,86 пункта, снизившись на 10,4% по состоянию на 15:43 по Киеву.

Курс доллара тем временем вырос на 1,15%, до 78,19 руб, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В последний раз доллар стоил дороже 78 руб неделю назад - 14 февраля. Курс евро поднялся на 1,7%, до 89,03 руб.

"В ближайшем будущем рубль, вероятно, останется слабым. Мы по-прежнему считаем, что краткосрочный потенциал укрепления рубля останется ограниченным, особенно в условиях дальнейшей геополитической эскалации", - отметили аналитики "БКС Мир инвестиций" в дневной заметке.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко также отметил, что решения и геополитическая риторика по итогам заседаний Совбеза и Совета Федерации "зададут тон рынку на ближайшие дни".

В понедельник в обед подешевели также акции "Яндекса" (-3,6%), Сбербанка (-6,05%), "ЛУКОЙЛа" (-3,1%), "Роснефти" (-3,1%), ВТБ (-3%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), "Газпрома" (-2%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,6%), "Татнефти" (-1,3%), сообщает Интерфакс.