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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Россия объявила масштабные учения ядерных сил с ракетными пусками

 Би-би-си

Россия запланировала на 19 февраля учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. Их не проводили более двух лет. Почему именно сейчас, на фоне обострения ситуации вокруг Украины, Россия решила возобновить учения стратегических сил? Би-би-си спросила об этом экспертов.

Это масштабные маневры, в которых, как говорится в официальном сообщении министерства обороны России, будут участвовать воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты, а также войска Южного военного округа.

В минобороны утверждают, что эти маневры готовились заранее. "Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", - говорится в сообщении министерства.

Учениями будет руководить лично президент России Владимир Путин, который по конституции является верховным главнокомандующим. "Вы знаете про знаменитый чёрный чемоданчик, про красную кнопку и так далее... Подобные учения, подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства", - прокомментировал эту информацию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

 Ситуация вокруг Украины

Эти учения проходят на фоне обострения обстановки на границе с Украиной, возле которой Россия сосредоточила войска - как утверждают западные политики, с вероятной целью вторжения на украинскую территорию.

Кроме того, Россия начала учения на Черном море и в Беларуси, что также было воспринято на Западе как часть подготовки к возможной войне. Российская армия проводила и другие учения в Южном и Западном военных округах, а также в аннексированном Россией Крыму.

В последние дни российские информационные агентства распространяли много сообщений о возвращении войск с этих маневров к местам постоянной дислокации, но, похоже, это не убедило Запад в том, что угроза вторжения миновала.

Как заявил во время визита в Польшу министр обороны США Ллойд Остин, признаков реального отвода войск нет. "Хотя Россия и объявила, что отводит войска в казармы, мы пока этого не видим. На деле мы наблюдаем, как еще больше войск движется к приграничным районам", - сказал он.

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен изложил в Совете Безопасности ООН план нападения России на Украину, подчеркнув, что это не попытка точного предсказания, а предположения руководства Соединенных Штатов. Министерство обороны Великобритании в четверг опубликовало карту, на которой нанесены возможные направления ударов российских войск в случае вторжения, исходя из известных мест размещения войск.

Под шифром "Гром"

Пуски, которые Россия планирует провести в субботу, служат не для проверки качеств нового оружия, это часть учений, задача которых - проверить боеготовность частей и соединений стратегических сил.

Как рассказал Русской службе Би-би-си старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов, учения, о которых сейчас идет речь, ранее проводились ежегодно под индексом "Гром", как правило, осенью, однако их не проводили последние два года. Эксперт сказал, что о подготовке учений говорили осенью, но потом отложили на 2022 год, не определив точную дату.

В 2019 году учения "Гром" действительно проводились 17 октября, и ими командовал Владимир Путин. "Вопрос, я бы сказал, перезрел, и надо было уже проводить крупные стратегические учения с учебно-боевыми пусками", - сказал эксперт. "Боевыми" называют любые пуски межконтинентальных баллистических ракет вне зависимости от цели и задачи.

Богданов считает, что для западных военных эти учения не стали неожиданностью, поскольку о них говорили с осени. "Во-вторых, о такого рода активностях осуществляются тихие уведомления to whom it may concern - тем, кому это может быть интересно с точки зрения наблюдаемых процессов. Я уверен, что американцы в курсе, они были заранее поставлены в известность о том, что соответствующие учения пройдут, чтобы не создавать излишней нервозности", - сказал эксперт.

Богданов обратил внимание на то, что нынешние учения будут менее масштабными: "К вопросу о масштабах - в списке [сил, задействованных на учениях], который пока официально заявлен, не знаю, насколько он конечный, в нем, например, нет Тихоокеанского флота, который участвовал в этих учениях всегда. Как минимум, стандартный сценарий в виде двух встречных пусков, например, из Охотского моря на "Чижу" ("Чижа" - полигон в Ненецком автономном округе. - Би-би-си) и из Баренцева моря на "Куру" на Камчатке, из него только одна часть может быть сделана в той заявленной конфигурации".

В 2019 году по полигону "Кура" была выпущена МБР "Ярс" с космодрома "Плесецк", а подлодки Северного и Тихоокеанского флотов обменялись пусками ракет Р-29Р по полигонам "Кура" и "Чижа". "Ведомости" писали о нештатной ситуации, которая, по данным издания, произошла во время попытки пуска одной из МБР.

Всего в учениях 2019 года было задействовано около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

Почему именно сейчас?

Другой эксперт из ИМЭМО - Илья Крамник - сказал Би-би-си, что, по его мнению, эти учения не стали проводить осенью именно из-за напряженной обстановки вокруг Украины: "На фоне тогдашней напряженности, видимо, решили не пугать никого. А сейчас у нас вроде как деэскалация некоторая наблюдается, во всяком случае официально объявлена. Не знаю, заметили с той стороны или нет. Ну а на фоне деэскалации можно".

По словам Крамника, цель подобных учений - не только проверка боеготовности. "Поскольку ядерное оружие - актуальное военно-политическое средство и по доктрине предназначено к применению во время конфликта, угрожающего самому существованию государства, а мы сейчас находимся в состоянии, когда такой конфликт считается возможным уже не гипотетически, а в принципе возможным, то работоспособность подобных инструментов следует проверять с двойным назначением - для себя, чтобы понимать, как это работает, и для оппонента, чтобы он видел, что это работает".

Однако Константин Богданов полагает, что к нынешнему кризису вокруг Украины такие учения отношения иметь не могут.

"Проведение этих учений никоим образом не продвигает вперед ситуацию, даже если мы отталкиваемся от той идеи, что Москва якобы оказывает силовое давление на Украину. Потому что уж какой-какой, а этот тип учений никакого давления на Украину оказать не может", - сказал он.

Испытания 2022 года

Как рассказал в декабрьском интервью официальной газете минобороны "Красная звезда" командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, Россия в 2022 году планировала провести более 200 учений в стратегических войсках.

"Всего будет проведено более 200 учений различного уровня, 12 из которых - командно-штабные учения с ракетными соединениями. Самыми масштабными будут КШУ, проводимые комиссией командования РВСН с Ясненским и Новосибирским ракетными соединениями. На эти учения будут привлекаться силы и средства военных округов, видов и родов войск", - сказал он.

По словам командующего РВСН, если за последние пять лет Россия 25 раз запускала межконтинентальные баллистические ракеты, то только в 2022 году российские военные запланировали 10 пусков МБР, большинство из которых будут испытательными.

В настоящее время Россия активно модернизирует свой стратегический арсенал, разрабатывая новые средства доставки - тяжелую МБР "Сармат", а также гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", который, правда, официально не был заявлен как ядерное оружие.
 

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