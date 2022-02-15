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Сын главы Туркменистана выдвинут на пост президента страны
23:40 14.02.2022 |
40-летний Сердар Бердымухамедов, сын действующего главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выдвинут кандидатом в президенты республики на внеочередных выборах, которые пройдут 12 марта. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили государственные СМИ страны.
Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) объявила о начале избирательной кампании. В частности, с 14 февраля политические партии и инициативные группы граждан начнут проводить собрания по выдвижению своих кандидатов на высший государственный пост. Согласно конституции страны, президентом может быть избран гражданин, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком и в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в республике.
Сердар Бердымухамедов 11 февраля 2021 года был назначен вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности.
Уступить пост молодым руководителям
11 февраля, выступая на заседании верхней палаты парламента Халк Маслахаты, Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что намерен уступить президентский пост "молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", сообщило государственное информагентство Туркменистана. По словам Бердымухамедова, который уже 15 лет занимает постглавы государства и ряд других ключевых должностей, намерен сохранить за собой лишь руководство верхней палатой парламента.
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