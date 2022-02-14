В Туркменистане пройдут внеочередные выборы президента

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

После того как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении оставить свой пост, в стране назначены внеочередные президентские выборы. Как сообщил в субботу, 12 февраля, помощник председателя ЦИК Туркменистана Безерген Караев, они пройдут 12 марта, передают "Интерфакс" и РИА "Новости".

Накануне, 11 февраля, выступая на заседании верхней палаты парламента Халк Маслахаты, Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что намерен уступить президентский пост "молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", передает государственное информагентство Туркменистана. Одновременно Бердымухамедов, уже 15 лет занимающий пост президента Туркменистана, также исполняет обязанности председателя кабинета министров и Халк Маслахаты, главы Государственного совета безопасности и верховного главнокомандующего вооруженными силами.

Очередные выборы президента должны были пройти в Туркменистане в 2024 году.

Сын президента - его возможный преемник

В 2021 году Туркменистан перешел к двухпалатной парламентской системе - впервые в истории в стране прошли выборы в верхнюю палату Халк Маслахаты, которую возглавил президент Бердымухамедов. До этого туркменский парламент состоял из одной палаты - Меджлиса.

В феврале 2021 года президент Туркменистана подписал указ о создании новой должности вице-премьера, на которую назначил своего сына 39-летнего, Сердара Бердымухамедова. В его обязанности вошло внедрение цифровой системы и инновационных технологий "во все отрасли производства", а также осуществление контроля над этой деятельностью.

В связи с этим аналитики предполагали, что президент Гурбангулы Бердымухамедов готовит в преемники своего единственного сына. Президентом Туркменистана может быть избран уроженец и гражданин страны не моложе сорока лет. Этого возраста Сердар Бердымухамедов достиг в сентябре 2021 года.

Сердар Бердымухамедов