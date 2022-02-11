Игорь Семиволос: Путин не готов ограничивать Кадырова, даже несмотря на обещания «отрезать головы»

Денис Сарбей / Деловая столица

Как пробитие очередного "дна" Рамзаном Кадыровым повлияло на российскую внутреннюю политику, "ДС" поговорила с востоковедом Игорем Семиволосом.

"ДС" В России разгорается скандал об обещаниях кровной мести со стороны окружения Рамзана Кадырова и его самого бывшему судьи Верховного суда республики. Можно ли сказать, что Кадыров окончательно потерял тормоза, а Путин попросту не способен его контролировать?

И.С. В известной степени можно так говорить. По крайней мере, есть сигналы, которые свидетельствуют, что Путин раздражен. Мы видим, что имел место ночной визит Кадырова в Кремль перед отъездом Путина в Китай. Вернее, по одной информации, такая встреча состоялась, а по другой - Кадыров встретился с помощником Путина. Кадыров утверждает, что встретился с президентом России. После встречи ее начали по-разному интерпретировать: одни говорят, что речь шла в том числе о скандальных угрозах отрезать головы, а другие - будто бы обсуждали борьбу с ковидом в Чечне. В общем, видим попытку сделать хорошую мину при плохой игре.

Видно, что эта история многих в России волнует, хотя Кремль сказал, что не будет реагировать на нее. Люди опасаются, что действия чеченских силовиков, похитивших жену судьи и теперь угрожают всей его семье - это какой-то новый этап в отношениях Москва-Грозный, хотя кадыровцы по-прежнему совершали теракты в России, похищали и убивали оппозиционеров за границей. Но Кремль игнорировал такие вещи, более того - публично Путин всегда становился на сторону Кадырова. Если вспомнить предыдущие попытки даже зарубежных высокопоставленных политиков оказать влияние на Путина, объясняя ему, что Кадыров ведет себя в стиле средневекового хана, то они тоже ни к чему не приводили.

Сейчас не похоже, что Путин готов серьезно ограничивать Кадырова, или то, что хозяин Кремля видит способы иначе держать в покорности Чечню. Российский президент считает, что он контролирует ситуацию, а Кадыров его слушается. В Кремле вполне справедливо учитывают, что Кадыров без российских ресурсов никто, и эти ресурсы являются лучшим сдерживающим фактором и "поводком" для Кадырова. Но он пытается расширять пределы своей власти.

Насколько разбалансирует ситуацию в Чечне удаление Кадырова из ее руководства, это вообще реалистичный вариант?

Пока что не реалистичен. Но если вдруг так произойдет, то, конечно, будет определенная дестабилизация, но она назревает давно, потому что разбалансирование происходит не только там, но и по всей стране. Просто на Кавказе это сразу четко проявляется. Настроения в обществе меняются, возникают несогласные с властью. То есть российские планы по умиротворению Кавказа перестают срабатывать.

А несогласные, о которых вы упомянули, образуют какие-то структуры для совместных действий?

Нет, об этом пока речь не идет. Но "история с головами" в определенной степени показала, что в Чечне, по крайней мере, есть независимые источники информации, Telegram-каналы, тот же 1ADAT, которому якобы предоставлял информацию сын упомянутого судьи. Важно, что они поддерживаются, кто-то предоставляет информацию изнутри. То есть власть думала, что контролирует все и всех, а оказывается, что нет, у людей есть глаза и уши.

Какие сигналы элитам подает Кремль, когда устами Пескова говорит, что Путин заниматься решением "проблемы с головами" не собирается?

Ясно, что проблема отношений Путина и Кадырова долгое время оставалась за кулисами публичной политики, сейчас она вышла на свет. Судя по словам Пескова, сейчас в упомянутых отношениях много моментов, которые очень чувствительны для Кремля, кажется, что Кадыров может его успешно держать в напряжении, демонстрируя свои растущие возможности. При этом Кремль озабочен эскалацией из Украины, и там понимают, что кадыровцы сейчас им очень нужны, что добавляет чеченскому лидеру аргументов в существующем споре.

То есть поведение Кадырова влияет на расклады в Москве и раздражает многих силовиков. Путину все-таки придется как-то разрулить ситуацию, но я пока не вижу, как именно, ведь Чечня, по сути, остается единственным по-настоящему автономным регионом в России. Исходя из этого, президент России и пытается устами Пескова дистанцироваться от проблемы, показывая другим регионам, что статус Чечни уникален и другим не стоит примерять его на себя.

Мы видим петицию об отставке Кадырова, есть реакция Яшина, других либералов. Насколько происходящие события расшатывают действующую конструкцию российской власти?

Думаю, сами по себе они не могут расшатать российские власти, ведь конфликты с Кадыровым были и до этого, и в конце концов они не приводили к каким-либо катастрофам во властной конструкции России в целом, нет признаков кризиса и сейчас.

Если мы говорим о краткосрочной перспективе, то, по моему мнению, Кремль будет делать вид, что "история с головами" - этакий мелкий инцидент, и попытается погасить информволну. Что будет дальше - не знает никто, потому что проблема Северного Кавказа в том, что в случае начала дестабилизации (а там есть куча вопросов не только в Чечне, но и в Дагестане, Ингушетии и др.) сработает "принцип домино". Но триггером начала упомянутой дестабилизации точно не может быть нынешняя ситуация в Чечне, потому что она очень специфична, связана именно с Кадыровым и его окружением.