Пушечный стейк. Зачем Кремль беларусов в Сирию отправляет

Сергей Ильченко / Деловая столица

За сохранение у власти Лукашенко расплачивается с Москвой поставками пушечного мяса. Впрочем, это только начало. В планах Кремля полное поглощение «братского народа» и переваривание его во второсортное россиянство.

Премьер-министр РФ Мишустин одобрил проект соглашения о сотрудничестве с Беларусью в ходе оказания Сирии гуманитарной помощи. В рамках соглашения - на первом его этапе, - в Сирию отправят около 200 вооруженных белорусских гуманитариев, которые войдут в состав российского гуманитарно-оккупационного контингента. Проработка документа с белорусской стороной прошла в рекордные сроки, в течение одного рабочего дня. Хотя, наверное, можно было и еще быстрее.

На этом существование Республики Беларусь, как независимого государства, можно считать завершенным. Перед нами - закономерный итог "ненасильственного сопротивления" диктатуре: уцелевший у власти, но перепуганный до предела Лукашенко сдал страну Кремлю в обмен на гарантии для себя.

Самого Лукашенко обсуждать уже не интересно: как политик, пусть даже диктатор, но хотя бы минимально самостоятельный в своих действиях, он больше не существует, став прокладкой Путина. Если агрофюрер доживет до Международного трибунала над Россией, то будет сидеть на одной скамье подсудимых с не успевшей уйти в бега частью российского истеблишмента. Впрочем, батька не так прост, и еще с советских времен запасся справкой о невменяемости.

Но это будут уже приключения - или злоключения, - отдельно взятого афериста, которого белорусы сами привели к власти, и сами позволили ему у власти усидеть. Судьба же самой Беларуси заслуживает более подробного обсуждения.

С правовой точки зрения, - и это обязательно подтвердят суды над режимами Асада и Путина - соучастие белорусов в российской карательно-полицейской миссии есть несомненное военное преступление. Совершаемое не абстрактным "режимом вообще", а конкретными соучастниками: каждым их 200 "гуманитариев", вовлекаемых в российскую авантюру. Хотя поначалу ничего особо страшного не намечается. Белорусских союзников разместят в местах дислокации российской авиагруппы и будут, на первых порах, использовать для тыловой службы.

Для справки: в марте 2019 года Лукашенко заявлял, что Беларусь не станет посылать своих военных в Сирию, и, вообще, ни один белорусский солдат не покинет пределов Беларуси, и даже закреплял это законодательно. Зато теперь, по обновленному проекту белорусской Конституции, Всебелорусское народное собрание сможет , "по предложению президента" принимать решения о направлении военных за пределы страны, "для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержке международного мира и безопасности".

Иными словами, посылка контингента в Сирию - только проба, предшествующая превращению таких вояжей в постоянную практику. Впрочем, проба уже уже вторая: первой была командировка в Казахстан. Москве нужно еще раз посмотреть, как себя покажут белорусы. И, судя по тому, как показательно-зверски белорусские силовики расправлялись с протестующими в самой Беларуси, покажут они себя очень хорошо, и в тылу надолго не задержатся. Использование их в качестве карателей и палачей, для начала в Сирии, а там - куда пошлют, чрезвычайно заманчиво и перспективно. Притом, как для Лукашенко, так и для Кремля.

Лукашенко, вовлекая максимальное число своих подданных в международные военные преступления, объективно укрепляет ряды тех, кто будет давить любой протест и в самой Беларуси, удерживая у власти сначала его, а затем его наследника. Сам "батька", конечно, уже на излете, просто по возрасту, но о сыновьях ему нужно позаботиться. Так, чтобы самому младшему, Николаю, удалось просидеть на российских штыках, в роли утвержденного Москвой губернатора (по факту, в этой роли существует сейчас и Башар Асад) еще лет 30-40 - если, конечно, все пойдет так, как Лукашенко-старший рассчитывает. Но сидеть на одних иностранных штыках неуютно, нужна своя, по-собачьи преданная подстилка. Натаскивать же личную гвардию наследника лучше поначалу за пределами страны. Дело в том, что на белорусах еще могут срабатывать инстинктивные тормоза, а на "восточных чурках" - уже нет. В перспективе же будущим преторианцам предстоит дальнейшее шествие к вершинам мастерства с отработкой пыток, казней и карательных акций уже на украинцах, в ходе совместной, российско-белоруской операции, а там, чем черт не шутит, возможен и "освободительный поход" в Европу. Если в ЕС не избавятся от иллюзий о возможном умиротворении Путина путем скармливания ему очередной, соседней с Россией, страны, такой поход запросто может состояться. Справедливости ради, надо заметить, что эти иллюзии в последние несколько недель стали размываться, но процесс только-только начался, и все еще может вернуться на круги своя.

Еще больше бонусов от появления белорусов в Сирии получит Кремль. Во-первых, он сможет отводить от себя обвинения в самых отвратительных военных преступлениях, списывая их на белорусов: мол, мы-то не одобряем таких методов, и стараемся сдерживать наших союзников, но вы же знаете, какие это отморозки. Такая репутация приобретается довольно легко, но, однажды приобретенная, оказывается очень стойкой и держится иной раз веками. А во-вторых, и это главное, Москва сможет таким образом решать наметившиеся трудности с пушечным мясом.

А трудности есть: запас подонков, готовых убивать за деньги, и при этом не спившихся до полной невменяемости, все же ограничен, даже если речь идет о России. Золотые для Кремля времена, когда Сталин, в обмен на сохранение себя у власти, мог запросто кинуть в топку 42 миллиона жителей СССР, давно прошли: и СССР, урезанный до РФ, уже не тот, и население стало массово вымирать, не выдержав советских, а следом и российских головокружительных успехов и потрясающих свершений. Тут не то что миллион, тут даже каждый отдельный подонок - уже ценнейший ресурс. Предатели из оккупированных территорий и изгои из национальных окраин, все эти милитарные гастарбайтеры - "бурятские трактористы" и "якутские шахтеры" - тоже близки к исчерпанию. Их, к слову и было-то не так много. Вменяемые буряты и якуты давно видят в русских именно оккупантов, и это к русским еще прилетит, как прилетало, и будет прилетать и из других мест, с того же Кавказа. Словом, с комплектованием ЧВК и прочих карателей, не говоря уже о российской армии как таковой, у Москвы наметились трудности. Есть, правда виды на Африку, куда с этой целью начала интенсивно проникать РПЦ МП, переманивая к себе местных христиан, но это дело долгое, да и качество африканского мяса оставляет желать лучшего. То ли дело белорусы: это же конфетка, а не мясо!

Некоторый плюс в виде денежных бонусов получат и выжившие стейки, но с ними все уже сложнее. Согласно мобилизационным планам Союзного Государства белорусов в любую мясорубку будут кидать первыми. Сначала, конечно, по контрактам, но, потом, мало-помалу, перейдя на обязаловку, благо призывной системы в РБ никто не отменял. И, тут уж, как говорит кремлевский фюрер "нравится не нравится..." - ну, дальше вы помните.

Остается, конечно, как вариант, очередной мирный протест и приступ активности у "президента Тихановской", но с этим пока все тоже обстоит как-то не очень успешно.

Что в итоге? У белорусов был шанс избавиться от диктатуры, который они упустили, клюнув на обманку "мирного протеста". В самой Беларуси ничего назад уже не отыграть - ее освобождение станет возможным только после разгрома России - или, если угодно, Союзного государства. Третий Рейх, как мы помним, тоже был союзным государством, продуктом австрийского аншлюса, обстоятельства которого удивительно напоминают падение Беларуси в объятия Москвы - но это уже к слову.

А для нас, украинцев, история Беларуси, ее протестов, и их нынешних итогов - наглядная иллюстрация того, за что нам предстоит воевать, защищаясь немирным путем от "братских объятий" россиян. Среди прочего - и за то, чтобы не стать подмосковским стадом, которое пастухи из Кремля погонят на убой.