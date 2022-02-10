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Россия начала совместные с Беларусью маневры «Союзная решимость - 2022»
08:21 10.02.2022 |
В Беларуси в четверг, 10 февраля, начались совместные с Россией военные учения "Союзная решимость - 2022". В ходе маневров, проходящих до 20 февраля, вооруженные силы двух стран отрабатывают "задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства", сообщило Минобороны РФ.
Задействованы будут в том числе полигоны Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Количество военнослужащих и единиц техники, участвующих в учениях, не называлось. Известно, что Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", многоцелевые истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.
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