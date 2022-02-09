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S&P: Возможные санкции подорвут долгосрочные перспективы роста для России
09:30 09.02.2022 |
Санкции, которые могут быть введены в отношении России в случае эскалации конфликта вокруг Украины, окажут дестабилизирующий эффект на российскую экономику. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, опубликованном во вторник, 8 февраля. При этом жесткие ограничительные меры остаются риском, подрывающим перспективы роста РФ в долгосрочном плане, указали эксперты.
На первых порах стране удастся справляться с негативным воздействием штрафных мер благодаря консервативной макроэкономической политике и сильным бюджетным и внешнеэкономическим показателям, следует из базового сценария аналитиков. Однако дальнейшее ухудшение геополитической ситуации "в рамках наиболее неблагоприятного сценария может привести к введению более жестких санкций, затрагивающих основные экспортные товары России, а также вызвать резкий рост мировых цен на энергоносители", говорится в отчете.
Переброска российских войск к границе Украины
Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями.
Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы вторжения в Украину и обвиняет Запад в ее вооружении и проведении маневров у российских границ. Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе закончилась безрезультатно. Западные державы призывают Россию отвести войска от границы Украины и грозят беспрецедентными санкциями.
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