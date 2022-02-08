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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Азербайджан вернул Армении восьмерых военнопленных

Азербайджан вернул Армении восьмерых военнопленных

 

Азербайджан освободил восьмерых армянских военнопленных и передал их Еревану по итогам посредничества ЕС и Франции.

Об этом сообщили президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель, пишет "Европейская правда".

"Восемь задержанных армян были освобождены Азербайджаном и перевезены из Баку в Ереван. Они объединятся со своими семьями, с которыми были разведены на несколько месяцев. Спасибо нашим дипломатам, а также нашим солдатам, участвовавшим в этой операции", - заявил Эммануэль Макрон в Twitter.

Шарль Мишель отметил в Twitter, что освобождение задержанных является еще одним признаком положительных событий после встречи с Эммануэлем Макроном, президентом Азербайджана и премьером Армении.

Макрон добавил, что Франция направила самолет, чтобы унести освобожденных армянских заключенных.

Часть из переданных армян была задержана 16 ноября 2021 года в районе границы двух стран.

Вопрос о возвращении военнопленных был поднят на онлайн-встрече 4 февраля президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля.

В конце декабря сообщалось, что Азербайджан при посредничестве Венгрии передал Армении еще пятерых армянских военнослужащих, попавших в плен во время столкновений на границе в Сюнике 16 ноября.

В настоящее время границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям.
 

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