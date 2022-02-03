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В НАТО заявили о переброске в Беларусь 30 тысяч солдат РФ
12:59 03.02.2022 |
За последние дни Россия перебросила в Беларусь боевые части в количестве около 30 тысяч солдат и современное вооружение, заявил в четверг, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, это стало крупнейшим военным развертыванием российских войск в Беларуси со времен окончания холодной войны.
Выступая перед журналистами в Брюсселе, Столтенберг уточнил, что Москва перебросила в соседнюю страну, в частности, подразделения спецназа, а из техники - истребители Су-35, ракетные системы двойного назначения (предназначенные для ведения как обычной, неядерной, так и ядерной войны) "Искандер" и комплексы ПВО С-400.
"Все это происходит параллельно с ежегодными учениями ядерных сил РФ", - добавил глава альянса.
Киев не тревожат российско-белорусские учения
В то же время в Киеве не усматривают опасности для Украины в проведении российско-белорусских учений. "Мы надеемся, что пребывание российских войск будет временным, и по окончании учений они выйдут с территории Беларуси, - заявил министр обороны Украины Алексей Резников. - Наши вооруженные силы, пограничники, Национальная гвардия, полиция, Служба безопасности Украины готовы. Мы наблюдаем во всех пяти областях, которые граничат с дружественной нам Республикой Беларусь. Соответственно, мы адаптированы к изменению ситуации".
В Минск отправился министр обороны РФ Шойгу
Ранее в тот же день Минобороны РФ сообщило о том, что в рамках учений в Беларусь доставлена система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и готовится заступить на боевое дежурство на полигоне под Брестом. В сообщении указывается, что эти комплексы "задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства".
В Минск прибыл российский министр обороны Сергей Шойгу, который встретился с белорусским правителем Александром Лукашенко. Маневры российских и белорусских войск намечены на 10-20 февраля.
Запад внимательно следит за военными действиями Москвы на фоне наращивания российских войск у границы с Украиной, опасаясь вторжения в эту страну. По данным западных спецслужб, в регионах у границ Украины могут находиться до 120 тысяч военнослужащих РФ. Целая серия переговоров с Москвой на различных площадках в январе не привела ни к какому результату.
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