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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Токаев стал главой правящей партии и единоличным лидером Казахстана

 

После того как Нурсултан Назарбаев заявил о сохранении всей полноты власти у президента страны Касым-Жомарта Токаева и добавил, что тот вскоре будет избран председателем правящей партии "Нур Отан", большинство жителей страны были уверены: на съезде партии 28 января его делегаты проголосуют за действующего главу государства.

В то же время за минувшие три недели руководящие посты в политике и экономике оставили практически все близкие Назарбаеву люди, включая членов его семьи, поэтому нельзя было исключить варианта, при котором Токаев отказался бы от руководства "Нур Отаном". Согласно социологическим опросам, около 40 процентов казахстанцев допускали, что президент не только не захочет возглавить партию, но и открыто заявит о своем дистанцировании от любых политических образований в стране, чем спровоцирует еще более массовый выход людей из партии Назарбаева.

Но этого не произошло. Токаев не только поблагодарил своего предшественника за возможность стать председателем "Нур Отана" (при отсутствии альтернативных кандидатов), но и предложил не забывать исторических заслуг елбасы. Отметив, что "недостатки были присущи и американским президентам, и китайским руководителям", новоизбранный лидер правящей партии призвал "воздать должное историческим услугам первого президента", "выдвинуть на первый план его несомненные успехи и достоинства", а "возможные просчеты" оставить "в назидание будущим руководителям нашей страны".

Последний бастион власти Назарбаева

Руководство правящей партией "Нур Отан" ("Свет отечества") оставалось последним бастионом власти Нурсултана Назарбаева в Казахстане. По официальным данным, на сегодняшний день в партии состоят 835 тысяч человек из 19-милионного населения Казахстана. За последние 15 лет "Нур Отан" фактически сросся с государственными структурами власти - по образу и подобию коммунистической партии времен СССР.

Акимы (губернаторы) областей и городов одновременно возглавляют местные филиалы правящей партии. На многих системообразующих предприятиях страны при полном отсутствии конкуренции действуют влиятельные партийные ячейки "Нур Отана". А офисные комплексы созданной Назарбаевым партии по всей стране соседствуют со зданиями районных, городских и областных администраций.

Лишившись руководства "Нур Отаном", Назарбаев утратил последний рычаг власти в стране. Теперь у него остались только членство в Конституционном совете и статус елбасы.

Токаев пообещал партийные реформы

В первом программном выступлении на партийном съезде новый лидер "Нур Отана" заявил, что, учитывая трагические январские события в стране, он собирается кардинально перестроить деятельность правящей партии страны. Токаев пообещал привлечь в партию представителей различных общественно-политических кругов, пользующихся доверием казахстанцев, отказаться от копирования работы госаппарата, устроить "перезагрузку" работы партийной фракции в парламенте, усилить роль общественных приемных и беспощадно бороться с коррупцией.

При этом Токаев явно постарался учесть и пожелания тех, кто надеялся, что он откажется от роли лидера правящей партии. Подчеркнув, что пост президента предполагает "некое дистанцирование от деятельности любых партий и движений", он пообещал, что спустя какое-то время, "может быть, даже к концу года", он рассмотрит "целесообразность дальнейшего председательства" в "Нур Отане".

"Половинчатые меры" или "выверенные действия"?

Далеко не все в Казахстане готовы поверить в реформирование созданной Нурсултаном Назарбаевым партии, которая на протяжении последних 20 лет, будучи крайне непопулярной в стране, неизменно побеждала на всех без исключения выборах - как в парламент, так в местные представительные органы. Среди тех, кто настороженно отнесся к инициативам президента Токаева - лидер общественного движения "Халыкка адал кызмет" ("Служение народу") Тогжан Кожалиева.

"С одной стороны, Токаев сделал шаги по направлению к политическим реформам: отправлен в отставку председатель ЦИК - родственник Назарбаева Берик Имашев, лишилась места в политсовете "Нур Отана" Дарига Назарбаева, ушли оттуда и многие другие люди из ближайшего окружения Нурсултана Назарбаева", - говорит Кожалиева. Тем не менее, она называет принятые меры "половинчатыми", считая, что "в идеале Токаеву надо было расформировать партию и назначить новые выборы в мажилис и местные представительные органы".

Кожалиева опасается, что "пока президент возглавляет "Нур Отан", нет никаких гарантий, что на будущих парламентских выборах партия не будет использовать свой административный ресурс из-за тесной связи с госструктурами".

Действующий депутат нижней палаты парламента от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова в беседе c DW назвала действия Токаева "выверенными и точными". "Его заявления на съезде "Нур Отана" о начале переходного периода и о том, что он может отказаться от лидерства в партии, меня устраивают. Не должно быть так, что все руководители государственных организаций одновременно являются членами одной партии", - уверена депутат.

Согласна Ирина Смирнова и с предложениями президента Токаева не забывать исторических заслуг Нурсултана Назарбаева. При этом она отметила, что заслуги первого президента, например, в сохранении мира в Казахстане в течение 30 минувших лет, не должны распространяться на членов его семьи, которые были представлены практически во всех сферах политической и экономической жизни страны.

Смирнова допустила, что уже в ближайшем будущем парламент страны может пересмотреть ряд положений закона "О первом президенте", согласно которым члены семьи Назарбаева и вся их собственность в стране и за рубежом являются неприкосновенными.

По материалам: Deutsche Welle
 

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