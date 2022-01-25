Белорусские киберпартизаны атаковали компьютерную сеть Белорусской железной дороги

Хакеры из группировки "Киберпартизаны" атаковали компьютерную сеть Белорусской железной дороги.

В рамках кибердиверсионной кампании "Пекло" хактивисты зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций БелЖД с целью замедлить и нарушить работу дороги.

Взломщики заверили, что все резервные копии были уничтожены. В обмен на ключи шифрования "Киберпартизаны" требуют освободить 50 белорусских политзаключенных, "наиболее нуждающихся в оказании медицинской помощи", а также остановить прибытие российских войск на территорию республики.

Согласно утверждениям хакеров, чтобы не допустить аварийных ситуаций, они не стали трогать системы безопасности и автоматику.

Отметим, что 18 января в Белоруссию прибыли первые подразделения Вооруженных сил России, которые будут участвовать в совместных учениях "Союзная решимость". На протяжении первого этапа учений в Белоруссию будут прибывать российские войска, которые после разгрузки отправятся в район выполнения учебных задач.