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Белорусские киберпартизаны атаковали компьютерную сеть Белорусской железной дороги
08:34 25.01.2022 |
Хакеры из группировки "Киберпартизаны" атаковали компьютерную сеть Белорусской железной дороги.
В рамках кибердиверсионной кампании "Пекло" хактивисты зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций БелЖД с целью замедлить и нарушить работу дороги.
Взломщики заверили, что все резервные копии были уничтожены. В обмен на ключи шифрования "Киберпартизаны" требуют освободить 50 белорусских политзаключенных, "наиболее нуждающихся в оказании медицинской помощи", а также остановить прибытие российских войск на территорию республики.
Согласно утверждениям хакеров, чтобы не допустить аварийных ситуаций, они не стали трогать системы безопасности и автоматику.
Отметим, что 18 января в Белоруссию прибыли первые подразделения Вооруженных сил России, которые будут участвовать в совместных учениях "Союзная решимость". На протяжении первого этапа учений в Белоруссию будут прибывать российские войска, которые после разгрузки отправятся в район выполнения учебных задач.
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