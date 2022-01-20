Финансовые новости
- |
- 20.01.22
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетике
12:38 20.01.2022 |
Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение (ЧП) в связи с ситуацией в энергетике.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.
За это проголосовали 58 депутатов. ЧП будет действовать в течение 60 дней. Его ввели после предупреждения со стороны "Газпрома" о возможной приостановке поставок газа.
Как сообщила 19 января в парламенте премьер Наталья Гаврилица, введение ЧП позволит принимать решения, которые "позволят быстро обеспечить газом [население]", в том числе отходя от законодательных норм.
Также, по словам Гаврилицы, введение ЧП позволит оптимизировать потребление газа, принять решения, которые позволят операторам рынка быстро закупать и поставлять газ и другие ресурсы, информировать население о чрезвычайной ситуации и ввести специальный режим использования средств телекоммуникации.
"Газпром" официально предупредил Молдову о прекращении поставок газа 20 января, если "Молдовагаз" не оплатит текущие поставки. Молдова должна выплатить за первую половину января $63 млн за газ, потребленный в январе. При этом "Молдовагазу" не хватает $25 млн для оплаты газа.
Напомним, в октябре прошлого года правительство Молдовы уже вводило режим чрезвычайного положения из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд отпустил Порошенко под личные обязательства с изъятием паспорта, политик заявил о препятствовании его деятельности
|Михаил Жернаков: Избрание главы САП может затянуться еще на год
|Нормандско-вашингтонский формат: Для чего Блинкен едет в Киев
|Как Зеленский покорил цены на газ. Олигархи снова проиграли?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США разрешили странам Балтии поставлять американское оружие Украине
|Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетике
|Международный комитет Красного Креста сообщил о взломе своих серверов
|Украина вряд ли в скором времени вступит в НАТО - Байден
|Байден: В случае вторжения в Украину РФ ждут катастрофические экономические санкции
|Блинкен сообщил, что о визите в Украину его попросил президент США Джо Байден
Это интересно
|Microsoft покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в индустрии видеоигр
|Twitter расширит свою функцию, позволяющую пользователям отмечать фейки
|Корейские регуляторы утверждают, что экспансия электромобилей вызывает рост количества отзывных кампаний
|В Южной Корее разработан материал катода для литиевых аккумуляторов, позволяющий удвоить плотность хранения заряда
|Подрядчик Dell, Apple и Amazon остановил производство на Тайване из-за нового витка пандемии
|Босс Rolls-Royce объяснил, как коронавирус помог продажам марки
|TSMC и MediaTek в этом году собираются нанять не менее 10 тысяч инженеров