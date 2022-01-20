Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетике

Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение (ЧП) в связи с ситуацией в энергетике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

За это проголосовали 58 депутатов. ЧП будет действовать в течение 60 дней. Его ввели после предупреждения со стороны "Газпрома" о возможной приостановке поставок газа.

Как сообщила 19 января в парламенте премьер Наталья Гаврилица, введение ЧП позволит принимать решения, которые "позволят быстро обеспечить газом [население]", в том числе отходя от законодательных норм.

Также, по словам Гаврилицы, введение ЧП позволит оптимизировать потребление газа, принять решения, которые позволят операторам рынка быстро закупать и поставлять газ и другие ресурсы, информировать население о чрезвычайной ситуации и ввести специальный режим использования средств телекоммуникации.

"Газпром" официально предупредил Молдову о прекращении поставок газа 20 января, если "Молдовагаз" не оплатит текущие поставки. Молдова должна выплатить за первую половину января $63 млн за газ, потребленный в январе. При этом "Молдовагазу" не хватает $25 млн для оплаты газа.

Напомним, в октябре прошлого года правительство Молдовы уже вводило режим чрезвычайного положения из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.