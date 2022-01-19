Нижняя палата парламента Казахстана проголосовала за лишение Назарбаева пожизненных должностей

Нижняя палата парламента Казахстана приняла поправки к конституционным законам, согласно которым первый президент страны Нурсултан Назарбаев лишается пожизненных должностей руководителя Совета безопасности Казахстана и Ассамблеи народа Казахстана. Теперь эти посты должен занимать действующий президент, то есть Касым-Жомарт Токаев.

Депутат нижней палаты казахского парламента Канат Нуров написал в "Фейсбуке", что соответствующие поправки были приняты к законам о полномочиях Назарбаева и его статусе "Елбасы", то есть лидера нации. По его словам, теперь эти изменения должна утвердить верхняя палата парламента.

"Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее Народа Казахстана и Совете Безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано, - пишет депутат. - В сенат отправлены все необходимые поправки в конституционные законы [...] в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту Казахстана - по должности, а не по личности".

Во вторник Назарбаев сделал первое публичное заявление после массовых акций протеста в стране. Он выступил с видеообращением и сказал, что никакого конфликта в элите нет, а сам он находится на "заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур-Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - сказал Назарбаев.

"Публичное одобрение действий Токаева со стороны Назарбаева является четким сигналом о том, кто сейчас находится у руля страны", - прокомментировала в разговоре с Русской службой Би-би-си слова экс-президента эксперт британского Королевского института международных отношений Кейт Маллинсон.

В начале января Казахстан охватили массовые протесты. Их причиной стало повышение цен на топливо, но демонстранты быстро стали выдвигать политические требования, а позже выступления переросли в столкновения с полицией, которые сопровождались перестрелками, а в некоторых случаях - мародерством. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. В Казахстан направили "миротворческий контингент".

Теперь без Назарбаева?

До последнего времени было неясно, где находится первый президент и "отец нации", о его местонахождении можно было делать выводы только со слов его пресс-секретаря. После того, как протесты пошли на спад, Токаев сказал, что при Назарбаеве появился класс чрезмерно богатых граждан и предупредил, что пришло время делиться.

Во время правления Назарбаева и после его отставки родственники и близкое окружение бывшего президента занимали высокие должности в крупных корпорациях и государственных органах. После январских протестов семья Назарбаева постепенно лишается своих позиций.

Во вторник в своем видеообращении Назарбаев также прокомментировал протесты и беспорядки. "Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства, - заявил он. - Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос".

Власти Казахстана заявили, что во время акций протеста погибли 225 человек, в том числе 19 военных и полицейских.