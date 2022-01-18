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Россия и Беларусь проведут учения по отражению внешней агрессии
15:31 18.01.2022 |
Москва и Минск отрепетируют отражение внешней агрессии, проведя в феврале совместные военные учения в Беларуси, сообщили российские и белорусские военные на фоне острой напряженности в отношениях с Западом из-за Украины. Об учениях еще в декабре договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Российские военные и техника начали прибывать в Беларусь в понедельник для участия в проверке сил реагирования двух стран, которая должна пройти вблизи западной границы с Польшей и Литвой, а также недалеко от южного участка границы с Украиной, сообщает Рейтер.
Запад в последнее время высказывает опасения по поводу возможного вторжения на Украину десятков тысяч российских военнослужащих, сконцентрированных у границы, напоминает агентство. Россия отрицает такие планы.
Целью учений станет "отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов союзного государства", заявил журналистам замминистра обороны России Александр Фомин.
Учения пройдут в два этапа и завершатся 20 февраля. На территорию Беларуси из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", рассказал Фомин.
Первый этап проверки - до 9 февраля. На этот период планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск на "угрожаемых направлениях", организация охраны "важных государственных и военных объектов", охрана границы в воздушном пространстве, сообщил он.
"Также в рамках проверки вопросы функционирования единой системы ПВО", - добавил Фомин. Для этого будут использованы Су-35, С-400 и "Панцирь-С".
На втором этапе проверки 10-20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".
В минобороны Беларуси заявили, что на первом этапе учений обе стороны отработают развертывание войск, оборону военных объектов и оценку возможностей противовоздушной обороны. На втором же этапе отработают "уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника". Пять полигонов и четыре аэродрома будут задействованы в совместных учениях, уточнили в белорусском военном ведомстве.
"Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности союзного государства, - объяснил необходимость учений Фомин. - Для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал".
Он напомнил, что о проведении учений президенты Путин и Лукашенко договорились 29 декабря на встрече в Петербурге. "Мы проведем в начале года, там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат", - говорил тогда Путин.
На фоне обострения
Минобороны Беларуси во вторник заявило, что учения проводятся на фоне "обострения военно-политической обстановки в мире" и "продолжающегося роста напряженности в Европе".
Западные страны подозревают Москву к подготовке вторжения на Украину или его имитации. Российские власти категорически отрицают это и требуют предоставления документальных гарантий того, что НАТО не будет расширяться далее на восток и включать в свой состав Украину.
На прошлой неделе прошли три раунда переговоров российских представителей с США, НАТО и ОБСЕ, которые не привели к ощутимым результатам. Российские рынки с конца прошлой недели падают на фоне обострения геополитической обстановки.
Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что в ближайшее время состоится "контакт" министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. "Контакт прорабатывается", - сказали Интерфаксу в МИД России. "В ближайшее время", - уточнил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Блинкен в среду встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом газета New York Times утверждает, ссылаясь на источник в украинской службе безопасности, что в январе семьи дипломатических сотрудников России в Украине (в посольстве в Киеве и консульстве во Львове) покинули страну.
"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - заявили в МИД России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию. МИД Украины сообщил, что не получал сведений об отъезде россиян.
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