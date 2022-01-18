Российские мечты о космосе. Почему упал «Персей»

Михаил Жирохов / Деловая столица

Разгонному блоку "Персей" так и не удалось вывести на орбиту макет военного спутника-шпиона.

Технологическое отставание России от США в космической гонке уже настолько велико, что теперь россиянам приходится соревноваться не с американцами, а с китайцами, причем в роли догоняющих. Яркий пример - программа развития семейства ракет-носителей "Ангара".

Согласно Федеральной космической программе на 2016-2025 гг., после 2025-го из эксплуатации должны вывести тяжелую ракету "Протон-М" и заменить ее ракетой "Ангара-А5". Ее первый испытательный космический старт состоялся в 2014 г., затем было еще аж два запуска. И вот 27 декабря 2021 г. с космодрома Плесецк в Архангельской области был осуществлен четвертый запуск, на который "Роскосмос" и военные возлагали большие надежды - впервые должен был быть испытан разгонный блок "Персей". По идее, с ним и с увеличенной емкостью топливных баков "Ангара-А5" могла вывести на геостационарную орбиту высотой в 36 тыс. км не 2,8 т полезного груза, как ранее, а 3,6 т, что очень важно для крупных военных спутников-шпионов. Макет такого спутника и было решено в ходе этого испытательного запуска вывести на орбиту.

Однако, несмотря на то, что все три ступени самой ракеты отработали штатно, дальше что-то пошло не так. Согласно открытым данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), второго включения двигателей "Персея" не произошло, и блок "завис" на вытянутой орбите с нижней точкой в 179 км и верхней точкой в 201 км. Из-за плотности атмосферы на такой высоте "Персей" через десять дней начал резко терять высоту своей нерасчетной орбиты. 5 января он опустился до 150 км, потом ниже 100 км, вошел в плотные слои атмосферы и сгорел в центральной части Тихого океана, примерно в 1590 км к юго-востоку от островов Питкэрн.

Эта неудача может поставить крест на дальнейшем графике запусков ракет семейства "Ангара". Впрочем, проблемы с реализацией программы были и ранее: в начале 2021 г. "Роскосмос" планировал три запуска, но в результате удалось сделать только один. Так что к дальнейшим планам - запустить с космодрома Плесецк в 2022 г. две тяжелые ракеты "Ангара-А5" и одну легкую "Ангара-1.2" - следует отнестись с большой долей скепсиса.

Тем более что, судя по некоторой информации, у россиян возникли технологические проблемы с запланированной передачей производства "Ангары" от Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (Москва) в ПО "Полет" (Омск). Да и вообще, проект превращается из коммерческого в чисто военный, так как уже очевидно, что "Ангара" не сможет конкурировать на международном рынке запусков из-за высокой стоимости носителей.

Масса вопросов накопилась и к двум другим магистральным проектам российской космической программы - создание нового пилотируемого корабля "Орел" и планирование межпланетных миссий. Работа над "Орлом" идет с 2009 г., однако дальше макетов на выставках дело не продвинулось. За это время американцы спроектировали и запустили три новых пилотируемых корабля (Crew Dragon, Starliner и Orion), а еще один - китайцы.

Упоминание о межпланетных миссиях в российских реалиях вообще выглядит как фарс - за все время существования Российской Федерации не было ни одной успешно проведенной самостоятельной научной межпланетной миссии. Две запущенные к Марсу станции ("Марс-96" и "Фобос-грунт") бесславно погибли, остальные миссии отменили или постоянно переносят на потом.

Между тем в декабре 2020 г. китайский зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю около 2 кг лунного грунта, в мае 2021 г. Китай впервые успешно доставил на поверхность Марса автоматическую межпланетную станцию "Тяньвэнь-1". На земной орбите ударными темпами строится космическая станция "Тяньгун" общей массой около 100 т. Она будет в несколько раз меньше МКС и рассчитана на прием на постоянной основе всего трех членов экипажа. Интересно, что ввиду глобального решения NASA сосредоточиться на развитии базы на Луне после 2025 г. (когда российская сторона планирует отказаться от участия в проекте Международной космической станции), китайский "Тяньгун" станет единственной опорной точкой землян на орбите планеты.

Однако в целом в технологиях ракетостроения, создания надежных и высокопроизводительных космических аппаратов глобальное отставание Китая от США весьма ощутимо. Не стоит забывать и о колоссальных усилиях Вашингтона и его союзников по созданию серьезных торговых и технологических барьеров на пути дальнейшего развития китайской космической программы.

Тем не менее, даже китайская программа нынче выглядит более перспективной, чем российская. А перманентная стагнация российской экономики, продолжающаяся утечка мозгов, общая деградация технического образования, изолированность международными санкциями и экспортными ограничениями, и самое главное - монопольное управление государства космической отраслью, - все эти факторы гарантируют, что отставание РФ от США и КНР будет только увеличиваться.