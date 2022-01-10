Финансовые новости
- |
- 10.01.22
- |
- 14:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Власти Казахстана выдали джазового музыканта из Кыргызстана за погромщика
07:54 10.01.2022 |
Власти Казахстана выдали за погромщика, участвующего в массовых беспорядках за деньги, известного музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова - пианиста, руководителя джазового оркестра из Бишкека, часто приезжающего в Алма-Ату с гастролями. В воскресенье, 9 января, казахстанские СМИ опубликовали видео допроса одного из задержанных, на котором тот говорит, что прилетел из Кыргызстана, согласившись с предложением неких "неизвестных людей" участвовать за 90 тысяч тенге (в пересчете около 200 долларов) в митинге в Алма-Ате. В мужчине, на лице которого видны следы избиения, родственники Рузахунова узнали музыканта.
Задержанный также рассказал, что ему оплатили перелет в Казахстан, разместили в одной из квартир в Алма-Ате и что вместе с ним были "люди из Узбекистана и Таджикистана". Однако он якобы испугался и уехал, а позже его задержали силовики.
Как пишет кыргызстанский Telegram-канал "24.kg Новости Кыргызстан", родственники Викрама Рузахунова полагают, что его пытали. Члены семьи сообщили, что не могут до него дозвониться и обращаются через СМИ к компетентным органам Кыргызстана за помощью.
Митинг в поддержку Рузахунова в Бишкеке
В тот же день несколько десятков человек вышли на митинг к посольству Казахстана в Бишкеке. На акцию приехал и председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камбычек Ташиев.
"Мы точно знаем, что Викрам Рузахунов никоим образом не является террористом", - заявил он. "Нас задевает, что начали показывать нашего гражданина, тем более добропорядочного гражданина нашей страны, музыканта, общественника. Его показали как террориста, это нас задело", - подчеркнул глава ГКНБ. Он пообещал, что власти в Бишкеке не будут молчать, "когда кыргызстанца ложно обвиняют", и сообщил, что в связи с задержанием пианиста Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста.
В свою очередь МВД Кыргызстана уведомило, что проводит "соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина".
Массовые протесты в Казахстане
Со 2 января в Казахстане идут массовые протесты. Они начались в связи с повышением цены на автогаз, но вскоре приобрели и политический характер.
В ночь на 5 января в Алма-Ате произошли жесткие и масштабные столкновения силовиков с протестующими. После этих беспорядков правительство Казахстана было отправлено в отставку, а президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения.
5 января Токаев обратился к лидерам стран-членов ОДКБ с просьбой "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". Со стороны России в Казахстан в рамках этого мандата были направлены подразделения ВДВ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Казахи напугали. Почему Кремль навсегда откажется от проекта «преемник Путина»
|Позитив недели. В США для Украины построят еще два патрульных катера Маrk VI
|Адвокаты Порошенко обжалуют решение Печерского суда об аресте имущества пятого президента
|Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лондон планирует разработать гиперзвуковое оружие
|Контрабанда 14 кг золота украинским дипломатом в Польше: суд раскрыл детали дела
|Казахи напугали. Почему Кремль навсегда откажется от проекта «преемник Путина»
|Германия прекратила экспорт оружия в Казахстан
|Блинкен рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией о безопасности
|США обнародовали детали своей позиции в преддверии переговоров с РФ об Украине - АР
Это интересно
|Самые производительные недорогие смартфоны Android по версии AnTuTu — среди лидеров новый претендент на трон
|BMW рассказала, как моментально меняет цвет кузова автомобиля — с помощью электронных чернил
|NVIDIA пообещала справиться с дефицитом видеокарт во второй половине года
|Mercedes-Benz Vision EQXX: 1000 км без подзарядки и бортовая электроника на нейросетях третьего поколения
|К 2025 году Toyota выпустит собственную операционную систему Arene для автомобилей
|Intel представила мобильные процессоры семейства Alder Lake — до 14 ядер и 5 ГГц
|Китай отменил все ограничения для зарубежных автопроизводителей