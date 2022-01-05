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Казахстан отложил переход на электронную торговлю сжиженным газом
08:59 05.01.2022 |
В Казахстане перенесут на год полный переход реализации сжиженного нефтяного наща через электронную торговую площадку, сообщает пресс-служба кабмина.
В первые дни января жители городов Жанаозен и Актау Мангистауской области, являющейся нефтедобывающим регионом Казахстана, вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Согласно сообщениям, митингующие требовали снизить цену со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге. По информации из соцсетей, митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
Протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, в городе с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение. ЧП также введено в Алматинской и Мангистауской областях.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Комиссия уже пообещала митингующим снизить цену на газ и дала гарантии не привлекать их к ответственности.
Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на правительстве. По итогам заседания правительства 5 января президен Казахстана поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин, а также государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Кроме того, правительству поручено рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения на полгода и вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения.
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