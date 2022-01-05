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В Казахстане начались столкновения полиции и протестующих
23:45 04.01.2022 |
В различных городах Казахстана начались столкновения сотрудников силовых структур и участников протестов против повышения цен на газ. Как сообщает, в частности, информационное агентство КазТАГ в своем Telegram-канале во вторник, 4 января, несколько тысяч человек прорвали полицейское оцепление перед площадью Республики в в Алма-Ате. По данным корреспондента агентства, на площади находятся не менее 5 тыс. человек. Силовики, видимо, применяют светошумовые гранаты.
Так же сообщается, что митингующие прорываются в сторону акимата Алматы. "Протестующие переворачивают на крышу и разбивают полицейские автобусы, полицейские легковые автомобили. Они разломали скамейки, сделали из них палки и этими палками разбивают машины", - сообщила журналист КазТАГ.
СМИ пишут также о стычках в Таразе, Актау и других городах. В столице страны Нур-Султане задержаны несколько сотен человек, в том числе журналист казахстанской редакции "Радио Свобода". Местные жители сообщили, что в Актау прибыла большая группа силовиков, вооруженная, в том числе, и огнестрельным оружием. По данным интернет-журнала "Vласть", в разных городах Казахстана протестующие перекрывали улицы, железнодорожные переезды и пути. К экономическим требованиям прибавились призывы к улучшению благосостояния народа и отставке правительства.
Перебои с мобильным интернетом и блокировка СМИ
На фоне протестов в республике начались перебои с интернетом. В Алматы, по сообщению казахского интернет-журнала "Vласть", не работают мобильный интернет и мессенджеры Whats App, Telegram и Signal. Операторы мобильной связи Beeline и Kcell подтвердили агентству "РИА Новости" перебои с мобильным интернетом по не зависящим от них причинам.
Тем временем международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) потребовала от властей Казахстана прекратить цензуру в отношении агентства КазТАГ и сайта Orda.kz. "КазТАГ и Orda.kz заблокированы на фоне освещения протестов против повышения цен на газ. Информационное агентство КазТАГ отказалось удалить статью по запросу министерства информации о якобы ложной информации. RSF призывает положить конец этой цензуре", - говорится в заявлении "Репортеров без границ".
Токаев демонстрантам: "Власть не падет"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером во вторник выступил с видеообращением к демонстрантам. Он призвал соотечественников не подаваться провокациям. "Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - подчеркнул глава государства.
Токаев отметил, что все законные требования демонстрантов будут учтены. Отдельно он обратился к молодежи, призвав молодых людей "не портить свой жизненный путь и не отравлять жизнь близким".
Протесты продолжаются третий день
Протесты против повышение в два раз цен на газ начались в западном Казахстане 2 января. Как сообщили протестующие агентству КазТАГ, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,24 евро - Ред.)
Днем 4 января в Актау приехали представители правительства. После совещания в здании регионального правительства было принято решение понизить цены на газ до 50 тенге. Но это не остановило протестующих.
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