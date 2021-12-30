Российские банки обяжут передавать биометрию клиентов государству

В 2022 году в России разработают механизм передачи биометрических данных банковских клиентов в Единую биометрическую систему. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

Депутат отметил, что передача данных произойдет в наступающем году. Выполнение этой задачи ляжет на Минцифры, которое разработает механизм передачи данных от банков в ЕБС. Отдельно отмечается, что Министерству не понадобится разрабатывать новую платформу. Изъятие и перенос биометрических данных можно осуществить на уже существующую систему ЕБС, созданную несколько лет назад.

Оператором Единой биометрической системы выступает «Ростелеком». Представитель организации уточнил, что обновленное законодательство даст возможность коммерческим компаниям собирать биометрию с соблюдением требований, которые будут определены правительством.

За последние три года компания собрала биометрические данные менее 200 тыс. человек по всем стране. К 2023 году Минцифры, МВД РФ и РТК собираются увеличить эту цифру до 50-70 млн. В том числе за счет того, что некоторые госуслуги будут удаленно недоступны без сдачи ЕБС.