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МИД РФ предлагает заключить соглашение о международном контроле интернета
10:23 30.12.2021 |
Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сообщил об инициативе России по заключению соглашения о международном регулировании управления интернетом.
Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет, - заявил Сыромолотов . Слова дипломата приводит РИА Новости.
Сыромолотов также отметил, что вопросы связанные с интернетом и его регулированием обсуждаются в рамках Международного союза электросвязи. Российская Федерация является одним из наиболее активных его участников.
Представитель МИД подчеркнул, что предлагаемая концепция будет эффективна только если ее примут все страны.
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