МИД РФ предлагает заключить соглашение о международном контроле интернета

Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сообщил об инициативе России по заключению соглашения о международном регулировании управления интернетом.

Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет, - заявил Сыромолотов . Слова дипломата приводит РИА Новости.

Сыромолотов также отметил, что вопросы связанные с интернетом и его регулированием обсуждаются в рамках Международного союза электросвязи. Российская Федерация является одним из наиболее активных его участников.

Представитель МИД подчеркнул, что предлагаемая концепция будет эффективна только если ее примут все страны.