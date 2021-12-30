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Экс-президенту Молдовы Додону объявили подозрение по делу о хищении средств
15:59 29.12.2021 |
Бывший президент Молдовы Игорь Додон получил статус подозреваемого в деле о хищении денег в 2008 году при закупке электроэнергии, когда он возглавлял министерство экономики и торговли.
Об этом Додон сообщил журналистам в среду после допроса в Генеральной прокуратуре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Додон уверяет, что не виноват, не намерен никуда "убегать" и обещает сотрудничать со следствием.
По его словам, на допросе ему показали приказы, подписанные им как "ответственным за энергетический сектор" в должности министра экономики.
"Как шутили коллеги в партии, группа маленьких злых гномов ищет, что бы сделать", - прокомментировал Додон дело, говоря о партии власти.
Расследование этого дела было возобновлено в сентябре 2021 года. По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, поставляющего в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике (НАРЭ) и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, реализовали преступную схему.
Они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене. Додон возглавлял тогда министерство экономики и торговли.
21 декабря Генпрокуратура сообщила, что вызвала Додона на допрос по этому делу. Допрос должен был состояться 27 декабря, но по просьбе Додона и его адвоката его перенесли на 29 декабря.
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