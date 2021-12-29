28 декабря Верховный суд РФ принял решение о запрете Международного историко-просветительского общества "Мемориал". "Международный Мемориал" и его региональные подразделения в России решено ликвидировать.

Дело "Мемориала"

В ноябре прокуратура заявила о намерении добиться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - был подан Генпрокуратурой в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд. Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушения "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов, в частности закона об "иноагентах". Кроме того, в надзорном ведомстве заявили, что "Мемориал" при наличии иностранного финансирования якобы занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Во время процесса представитель прокуратуры обвинил "Мемориал" в создании "лживого образа СССР как террористического государства и реабилитации нацистских преступников".

"Международный Мемориал" отвергает претензии Генпрокуратуры. Адвокаты организации настаивают, что законных оснований для ликвидации общества нет. Председатель правления организации Ян Рачинский уже заявил, что "Мемориал" обжалует решение суда. "Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно. Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива", - отметил он.

США и Евросоюз осудили запрет в России "Мемориала"



Преследование организаций российского "Мемориала" - это "оскорбление их благородной миссии и правозащитной деятельности во всем мире", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 28 декабря. "Соединенные Штаты осуждают сегодняшнее решение Верховного суда РФ о принудительном закрытии "Международного Мемориала", одной из старейших и наиболее уважаемых российских научных и правозащитных организаций", - сказано в заявлении Блинкена на сайте Госдепартамента США.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне также с беспокойством следят за попытками ликвидировать родственную организацию - Правозащитный центр "Мемориал". Блинкен выразил солидарность с теми, кто подвергся репрессиям в борьбе за свободу слова и выразил солидарность с политзаключенными в России.

"Мы призываем власти России прекратить подавление независимых голосов и преследование правозащитников", - цитирует также слова пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса Reuters.

В Брюсселе шокированы запретом "Мемориала"

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель был шокирован решением о ликвидации "Мемориала". "ЕС решительно осуждает решение Верховного суда РФ о ликвидации "Международного Мемориала", который играет важную роль в проработке памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека", - написал глава европейской дипломатии в свой микроблог Twitter.

Для общественного развития и прогресса "не обойтись без критического взгляда на его собственное прошлое", цитирует Борреля dpa. Удушение свобод ослабляет тех, кто привержен такой работе, подчеркнул дипломат.

Ранее в тот же день правительство ФРГ осудило решение о ликвидации "Международного Мемориала". Крупная международная правозащитная организация Amnesty International призвала к отмене решения о запрете "Мемориала", назвав его оскорблением памяти миллионов жертв ГУЛАГа.