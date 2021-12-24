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АНАЛИТИКА

«Орион», «Гранат», «Застава». Почему российские дроны — не совсем российские и не совсем дроны

 Михаил Жирохов / Деловая столица

Полноценных ударных беспилотников на вооружении российской армии нет. И так будет до тех пор, пока военная промышленность не наладит серийное производство систем высокоточного оружия.

Последние несколько недель информационное пространство прямо-таки переполнено фото и видео российских ударных дронов. Они на камеру эффектно сбивают мишени, на телеканалах косяком пошли рассказы засекреченных героев о том, как они дронами-камикадзе уничтожали лидеров боевиков. Однако если начать разбираться, то реальность очень далека от телевизионной картинки.

Первая проблема, которая сильно тормозит развитие беспилотной авиации в России, это техническая отсталость. За время войны на Донбассе в руки наших специалистов попало 11 военных беспилотников российского производства, которые после обследования по большей части были переданы западным партнерам. Для западных разведок основным было желание не ознакомиться с новыми техническим решениями (которых там просто нет), а отследить цепочки поставок технологий в Россию - с целью их пресечения. С 2014 г. коллективный Запад наложил эмбарго на поставки товаров двойного назначения в Россию, но все российские беспилотники почти целиком состоят из импортных комплектующих.

Так, например, беспилотник "Форпост", имеющий большую дальность полета, построен на базе одноцилиндрового двигателя 3W-55i немецкой компании 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH. Мало того, он имеет навигационные модули швейцарского производителя MicroEM, а GPS-антенну - американской компании Antcom. Радиочастотный модуль 9XTend 900 МГц и GNSS-приемник NV08C-CSM - также американского производства.

В беспилотнике "Гранат" стоит двигатель производства чешской компании Model Motors, а "Застава" вообще представляет собой израильский аппарат, который просто собирается в России. 90% деталей этого дрона сделаны израильскими компаниями Elbit Systems и Data Links, а двигатель немецкий - от компании Hacker Motor. Подобная картина - с каждым типом БПЛА, который состоит на вооружении российской армии.

Второй момент, из-за которого российские поделки нельзя считать полноценными ударными аппаратами - это отсутствие образцов вооружения, которые могут применяться с борта беспилотников. Ведь успех "Байрактаров" целиком и полностью обусловлен планирующими бомбами семейства MAM, а американских "Предаторов" - наличием Hellfire. Ничего подобного в России нет - на "Орионе", который сбивает мишень, просто установлен вариант противотанковой ракеты "Корнет", причем даже с оригинальным пусковым контейнером. то есть тубус имеет совсем не аэродинамическую форму, а его использование практически обнуляет боевое значение аппарата.

А на недавней оружейной выставке Dubai Airshow-2021 в ОАЭ Россия продемонстрировала макет "Ориона" с вертолетным ПТУР "Вихрь-М". Здесь тоже масса проблем - "Вихрь" создавался под специфическую тактику ударных вертолетов, имеет очень большую массу, "Орион" сможет поднять не более двух таких ракет. Для сравнения: "Байрактар" несет четыре, а Anka, представитель следующего поколения турецких беспилотников, несет восемь управляемых противотанковых ракет Roketsan Cirit либо четыре управляемые планирующие авиабомбы MAM-L с лазерным наведением. Что говорить об американских аппаратах, которые по сути представляют из себя "летающие батареи". Такой подход полностью укладывается в существующую концепцию применения ударных дронов, которые часами кружат над полем боя и наносят удары по обнаруженным оператором целях. Естественно, что чем больше на аппарате ракет, тем более он эффективен.

Наконец, отдельно стоит сказать о российском подходе по вооружению ударных дронов свободно падающими бомбами. Хотя российскому телезрителю это преподносится как простой и эффективный вариант использования ударных беспилотных аппаратов, однако по сути это тупиковая идея. Ведь изначально ударный дрон - это дешевый аппарат с низкой стоимостью летного часа, неуязвимый для войсковой ПВО, так как просто не входит в зону ее действия за счет применения управляемого оружия. А применять эффективно "чугунные" бомбы будет невозможно - тяжелые боеприпасы (250 кг и больше) он брать не может из-за малой грузоподъемности, а в случае работы легкими (100-150 кг) для приемлемой точности бомбометания беспилотник будет вынужден спускаться на малые высоты. Где станет прекрасной мишенью буквально для всех средств ПВО (включая такие относительно примитивные, как ЗУ-23-2). А если помножить это на невысокие скоростные характеристики и плохую маневренность, то можно говорить о том, что судьба таких аппаратов плачевна - они будут уничтожаться очень и очень быстро.

Итак, полноценных ударных беспилотников на вооружении российской армии нет. И так будет до тех пор, пока военная промышленность не сможет наладить серийное производство систем высокоточного оружия.
 

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